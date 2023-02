Adriano nei guai: si scatena con una donna misteriosa, la moglie lo punisce così

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Continuano i guai per Adriano. L'ex fuoriclasse dell'Inter e della Nazionale brasiliana ha festeggiato, nella giornata di ieri, 41 anni. Una giornata di festa e di svago trasformatasi presto in un vero e proprio incubo per il classe 1982. La moglie di Adriano, Micaela Mesquita, si è infatti rivolta ai social media per comunicare all'ex attaccante di inviarle, quanto prima, tutti i documenti necessari per il divorzio. Il motivo è clamoroso.