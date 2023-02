"Elisabetta Canalis, matrimonio finito con Brian Perri", il dettaglio che conferma tutto infiamma il web

Sarebbe al capolinea la relazione tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri: la show girl, ex velina di Striscia la Notizia, non pubblica più dallo scorso agosto "indizi social" con il chirurgo americano, confermando di riflesso le voci che vorrebbero ormai terminato il rapporto tra i due. Un rapporto che, nonostante la piccola Skyler Eva, arrivata nel 2015, appena un anno dopo l'inizio ufficiale della relazione che aveva spinto la Canalis a trasferirsi a Los Angeles, sarebbe ormai esaurito, anche se ufficialmente la coppia non ha fatto ancora trapelare nulla.