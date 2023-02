Mare Fuori: due attori del cast si sono fidanzati

È nato un nuovo amore sul set di Mare Fuori , la fortunata serie tv in onda su Rai Due. La passione è esplosa tra la protagonista della terza stagione, Maria Esposito alias Rosa Ricci, e Antonio Orefice , che presta il volto a Totò. I due hanno ufficializzato la loro relazione su Instagram, postando alcuni teneri scatti. Insieme hanno preso parte pure alle sfilate milanesi. Ma non è l'unica liaison nata grazie alla fiction di successo...

Gli amori (veri) di Mare Fuori

Matteo Paolillo, l’attore che interpreta Edoardo Conte in Mare Fuori, si è fidanzato con Alessia Fenderico, 28enne napoletana che lavora come make up advisor per Kiko, amica di Maria Esposito. Di recente si sono concessi una romantica vacanza in Marocco, a Marrakech.