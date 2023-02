"Monica Bellucci e Tim Burton stanno insieme"

"È nella più assoluta discrezione che Tim Burton e Monica Bellucci si sono conosciuti e non si sono più lasciati. Negli ultimi quattro mesi, l'americano di 64 anni e l'italiana di 58 anni si sono conosciuti lontano da sguardi indiscreti, prima che il loro amore venisse finalmente rivelato. Una relazione che risale al loro incontro in Francia, lo scorso ottobre, in occasione del Lumière Film Festival de Lyon", si legge sul magazine. Al momento nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati.

La vita privata di Monica Bellucci e Tim Burton

Monica Bellucci è stata sposata con l'attore francese Vincent Cassel dal 1999 al 2013. La coppia ha avuto due figlie, Deva e Leonie, che oggi hanno rispettivamente 18 e 13 anni. La primogenita è già una modella affermata. Due divorzi alle spalle, invece, per Tim Burton. È durato dal 1989 al 1993 quello con l'artista Lena Gieseke, che ha in seguito lasciato per l'attrice e modella Lisa Marie, presente in alcuni dei suoi film. Relazione durata fino al 2001. Nello stesso anno Burton si è innamorato di Helena Bonham Carter, dalla quale ha avuto due figli: Billy Ray, nato nel 2003, e Nell, nata nel 2007. I due si sono mollati nel 2014.