Shakira sotto accusa: arriva la canzone di Clara Chia Marti

Nonostante abbia scalato le classifiche musicali e dato il via a parodie e balletti sui social network, non tutti hanno apprezzato 'Music Session #53' di Shakira . Per tanti l'atteggiamento della popstar colombiana nei confronti di Clara Chia Marti, la nuova fidanzata di Gerard Piqué , sarebbe stato irrispettoso. Se l'ex difensore del Barcellona ha replicato all'ex compagna con alcune frecciatine - si è mostrato con un Casio al polso e ha guidato una Twingo - diversa è stata la reazione della studentessa 23enne, che ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione a riguardo. Fino ad oggi Clara non ha mai parlato con la stampa.

La canzone di Clara Chia Marti contro Shakira

Nel programma spagnolo Fiesta la giornalista Maria Verdoy ha immaginato una ipotetica risposta di Clara Chia Marti alla canzone di Shakira con tanto di testo ironico e scoppiettante che dovrebbe rappresentare il punto di vista della ragazza sull'intera faccenda. Non solo: il team della trasmissione si è recata sotto casa della colombiana e ha iniziato a cantare questo divertente pezzo. Shakira risponderà prima o poi?

Il testo della canzone di Fiesta:

Scusa, Shaki, fai attenzione, è da un po' che non compro Casio

Se una lupa come te non è per i novellini

Una ragazza come me non sopporta più il tuo atteggiamento

Oh oh oh oh

Sento la grandezza, uh, uh, uh, uh

Gioca in un altro campionato ed è per questo che sta con Clara Chía,

uh, uh, uh, uh, ah, oh, oh, oh

Entrambi amiamo la marmellata ma è scaduta da giorni,

Non mi lascio mai coinvolgere da te, anche se canti per me o ti dedichi a me,

Non sapevo che per te fosse così stimolante

Scusa, io e Piqué siamo la coppia alla moda

Ci hai lasciato con la strega in vista, con le copertine delle riviste e la canzone in classifica,

Gli affari che hai fatto con tutta questa rottura, il tuo waka-waka non ti giova e con me fatturi

Hai la reputazione di bravo cantante

E questa lettera sarà la tua condanna

Non nominarmi, non è come mi dipingi,

Mi sto stancando e non ce la faccio più con il tuo atteggiamento

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Se paghi il fisco, non ti resta niente,

Shaki, dai, vieni DICHIARA

Al tuo fianco sono pura eleganza

E la cosa Twingo è un errore

Te lo dico onestamente

Metti da parte la rivalità

Sto passando un periodo terribile

E non sanno più cosa inventarsi

Con un pannello pubblicitario

oh, molte canzoni

Ma lavora un po' anche sulla gelosia

Foto in cui mi vedono

Mi sento come un ostaggio

per me tutto bene

Piquè ride

E non ho altra scelta che ridere con lui