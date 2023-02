"Ha iniziato Guendalina Tavassi", rissa tra mamme alla gara di danza

Gara di danza tra insulti e botte. Il triste episodio si è verificato domenica scorsa al Cadillac Village di Guidonia, dove era in programma la Msp Dance Cup, una gara di ballo per bambini e adolescenti. La sfida è degenerata in una rissa furibonda tra mamme, disinnescata solo grazie al provvidenziale intervento di polizia e carabinieri. A causa di questo triste risvolto l'evento è saltato: nessuno è riuscito ad esibirsi. Protagonista, secondo quanto riporta Repubblica, anche l'influencer e prezzemolina tv Guendalina Tavassi. Secondo la ricostruzione di un genitore presente all'evento sarebbe stata proprio l'ex concorrente di Grande Fratello e Isola dei Famosi a fare scattare la violenta baruffa: "È stata lei, io ero in fila per entrare. L'ho vista, si è picchiata con un'altra mamma per dei posti a sedere".