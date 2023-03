Bianca Balti, la frase hot a Belve: "Ho baciato donne ma non mi piace la f..."

La trasmissione "Belve" di Rai 2 torna e lo fa in prima serata con un'intervista alla top model Bianca Balti . Ospite di Francesca Fagnani, la ragazza si racconta senza filtri, dalle prime sfilate alla maternità, passando per particolari scabrosi ed episodi da domenticare.

"Da un bacio si può passare alla violenza, la f... non mi piace"

Davvero fuori dai denti le dichiarazioni della Balti, che non si nasconde e non nasconde il suo passato: "A 18 anni ho subito uno stupro, ero a un rave e non ero lucida, quel ragazzo mi piaceva, ma da un bacio si è passati alla violenza. Le donne? Le ho baciate e toccate, ma la vagina non mi piace. Io prego sempre il mio Dio di alleviarmi da questa attrazione verso il pene, perché è una piaga... Il rapporto con mia figlia? Doloroso, non sopportava più i miei continui traslochi e aveva bisogno di tranquillità, me lo ha detto chiaro e tondo e ha deciso di vivere con il padre. Grazie al cielo esiste la tecnologia e ti abitui a tutto".

