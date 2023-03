Elisabetta Canalis divorzia: addio Brian Perri, tutti i dettagli

LOS ANGELES (STATI UNITI) - È finita: si chiude dopo 10 anni di amore il matrimonio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri . L'indiscrezione giunge da un sito statunitense, 'The Blast', che cita i documenti depositati in tribunali dai legali dell'ormai ex coppia. I rumors su una possibile crisi coniugale si stavano facendo sempre più insistenti fino a quando la showgirl sarda ha deciso di uscire allo scoperto lasciando la casa che condivideva con il marito. I due si erano conosciuti durante una festa di Halloween del 2013, per poi sposarsi dopo un solo anno.

Canalis, chiesto affidamento congiunto per la figlia Eva

L'ex velina e il chirurgo americano hanno depositato gli atti in tribunale e, al contempo, avrebbero presentato richiesta per l’affidamento congiunto della figlia Skyler Eva di 7 anni. Per il momento non risulterebbero richieste di mantenimento da parte dell’ex velina, che per ora continuerebbe a vivere a Los Angeles dove è stata raggiunta dalla mamma Bruna, come testimoniano le immagini postate dalla showgirl nativa di Sassari sui social.

Canalis, la nuova fiamma

L'ex velina è stata immortalata al fianco del campione di Kickboxing Georgian Cimpeanu. Il settimanale 'Chi' ha pubblicato le foto che ritraggono la Canalis, grande appassionata della disciplina sportiva, al fianco del campione, soprannominato Iceman. La coppia si conosce da anni, tanto che il campione è stato avvistato in Sardegna già l'estate scorsa. I due hanno pubblicato diverse immagini sui social network di alcune sedute di allenamento svolte insieme.