Guendalina Tavassi: no di una struttura per famiglie per il troppo sesso

"Sono veramente, ma veramente sconvolta, adesso vi racconto questa cosa perché è giusto che sappiate tutti che gente di m***a c'è dietro a tante strutture". Esordisce così Guendalina Tavassi nelle storie Instagram , in cui mostra la più totale indignazione per un episodio accaduto di recente. In seguito alle dichiarazioni rilasciate alle Iene infatti, in cui ammetteva di avere con il suo compagno una vita sessuale molto attiva, l'influencer è stata letteralmente respinta da una struttura per famiglie.

La clamorosa mail della struttura recapitata a Guendalina Tavassi

La Tavassi ha pubblicato un video di spiegazioni su quanto accaduto: "Un po' di tempo fa avrei dovuto soggiornare, ma per motivi miei privati, ma non sono potuta andare, e ho riscritto una mail al pr di questa struttura e adesso vi faccio leggere la sua risposta" La struttura in questione ha scritto le seguenti parole per respingere la richiesta di soggiorno di Guendalina: "In seguito alle ultime uscite e confidenze alle Iene, riprese da varie testate, non siamo in grado di far collimare il suo personaggio con qualsiasi struttura family nel nostro portfolio".