Sofia Goggia, Giletti? La risposta lascia tutti senza parole

Sofia Goggia e Massimo Giletti stanno insieme? Da qualche tempo si parla di una love story tra i due, che non hanno mai né confermato né smentito. Stuzzicata da Le Iene la sciatrice ha dato una risposta che ha lasciato tutti senza parole..."Sei fidanzata?", ha chiesto l'inviato Nicolo De Devitiis . La Goggia ha replicato piuttosto infastidita: “No, non rompermi i co…., c’ho la gara a cui pensare, non fare domande…”. A quanto pare la campionessa non ha alcuna intenzione, almeno per il momento, di parlare della sua vita privata.

I gossip su Sofia Goggia e Massimo Giletti

Secondo alcuni pettegolezzi riportati dal settimanale Di Più Tv, la liaison tra Sofia Goggia e Massimo Giletti andrebbe avanti dalla scorsa estate. I due si sarebbero conosciuti ad una cena con amici in comune. Stando ad una fonte consultata dalla rivista il rapporto sarebbe ancora in costruzione, da rodare, visto che entrambi sono molto impegnati. Lui in tv e in radio, mentre lei è quasi sempre in viaggio per la sua attività agonistica.