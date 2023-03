Michelle Hunziker e il sesso con Eros Ramazzotti: la rivelazione che spiazza tutti

Confessione bollente quanto inaspettata di Michelle Hunziker sull'ex marito Eros Ramazzotti. Stuzzicata da Pio e Amedeo a Felicissima sera, lo show del duo comico pugliese in onda su Canale 5, la conduttrice svizzera ha rivelato di aver avuto rapporti intimi con il cantante anche dopo la fine del loro matrimonio. "Tu e Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?", ha chiesto Amedeo Grieco. "Ogni tanto sì, per educazione…", ha detto la Hunziker ridendo e lasciando tutti senza parole. Poi ha cercato di correggere: "Non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato". Una rettifica che non ha convinto il pubblico visto che nel corso del tempo più volte si è parlato di ritorno di fiamma tra i due...