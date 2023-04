Giulia Stabile e Sangiovanni: è rottura tra i due? Fan preoccupati

ROMA - Giulia Stabile e Sangiovanni in crisi? La storia d'amore è giunta al capolinea oppure si tratta di un'indiscrezione che non trova conferme? I dubbi sulla fine della relazione tra i due sono cresciuti a dismisura a causa di un video pubblicato dalla ballerina su TikTok . I fan sono preoccupati: i due non pubblicano più nulla sui social. L'indiscrezione sulla possibile fine della loro relazione è stata lanciata dall’influencer Deianira Marano ma a rompere l'assordante silenzio ci ha pensato la stessa Giulia con un eloquente video.

Stabile, la risposta sorprende tutti

Nel pomeriggio di ieri, un utente le ha chiesto: “È ancora fidanzata con Sangio?“. La risposta della ballerina di Amici ha spiazza tutti: “Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni. Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male”. Non sembrano esserci dubbi: la 20enne romana e Sangiovanni stanno ancora insieme. Il fatto che non si siano più fatti vedere sui social non è assolutamente un segnale di rottura, come confermato dalla ballerina.

Sangiovanni, che silenzio...

Se la Stabile commenta con toni piccati i rumors sulla sua vita privata, Sangiovanni non si scompone: il cantante non ha infatti rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito agli insistenti rumors.