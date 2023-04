Il gesto incredibile di Brad Pitt: cosa ha fatto al suo vicino di 105 anni

Brad Pitt dal cuore grande. Il divo di Hollywood ha ospitato nella sua villa di Los Angeles un anziano signore fino alla sua morte, avvenuta a 105 anni. A raccontare tutto a People è stata Cassandra Peterson, la donna che negli anni Novanta ha venduto all’attore l’immensa proprietà situata a Los Feliz, in California. La donna, un'ex attrice, ha rivelato che l'ex marito di Angelina Jolie, nel corso del tempo, ha comprato alcune abitazioni adiacenti alla tenuta e in una di questa viveva l'anziano, rimasto vedovo dopo la morte della moglie. "So che Brad gli ha permesso di vivere lì senza pagare nulla fino alla sua morte. John ha vissuto fino a 105 anni", ha spiegato per poi aggiungere di aver incrociato più volte Brad tanto da definirlo un uomo "molto umile e generoso".