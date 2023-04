Ambra Angiolini sempre più innamorata, cosa ha fatto col nuovo fidanzato

Ambra Angiolini innamorata pazza di Andrea Bosca . I due attori fanno coppia fissa da qualche mese e hanno trascorso Pasquetta insieme. Lunedì 10 aprile la coppia ha pranzato con alcuni parenti di Ambra, tra cui la figlia Jolanda Renga , a Santa Severa, nel noto ristorante L'isola del pescatore , tra i preferiti di Francesco Totti. L'ex ragazza di Non è la Rai - che grazie a Bosca ha superato la fine della lunga relazione con l'allenatore della Juve Max Allegri - si è mostrata sui social network più raggiante ed entusiasta che mai. Con il collega, conosciuto sul set di una nuova fiction che andrà in onda prossimamente, è praticamente rinata e per questo ha deciso di tatuarsi sul collo tre farfalle, segno di libertà e rinascita. "Che bella la nostra piccola Pasqua", ha scrito Ambra condividendo uno scatto simpatico di Bosca.

Chi è Andrea Bosca, il nuovo fidanzato di Ambra

42 anni, tre in meno di Ambra Angiolini, Andrea Bosca è un noto attore piemontese, volto di tante fiction Rai e Mediaset e molteplici film al cinema. Ha lavorato molto anche a teatro. Solo per citare qualche suo lavoro nel suo lungo curriculum: Carabinieri, La dama velata, I Medici, La porta rossa, Makari, Made in Italy. Non è mancata qualche esperienza all’estero: è stato protagonista della serie tv americana Quantico, con Priyanka Chopra. Bosca non è mai stato sposato e ad oggi non ha figli. Sempre molto riservato sulla sua vita privata, ha vissuto una lunga e importante storia d’amore con l’attrice napoletana ed ex veejay di MTV Valeria Bilello.