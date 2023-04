"Crisi tra Tini Stoessel e De Paul. E lei si fa un piercing intimo..."

Sarebbe crisi tra Tini Stoessel e Rodrigo De Paul: alcuni indizi importanti non sarebbero sfuggiti ai siti di gossip argentini. Per molti la relazione tra i due, sbocciata un anno fa, sarebbe ad un passo dalla chiusura definitiva. Il nuovo album di Tini, Cupido, è entrato nella Top 5 musicale ma il giocatore dell'Atletico Madrid non ha condiviso sui social network nessuna dedica come accaduto in passato, quando elogiava pubblicamente ogni traguardo raggiunto dalla sua dolce metà. Ad alimentare i sospetti di una rottura, poi, la riflessione di Violetta durante il suo ultimo concerto a Santiago del Estero, in Argentina...

Tini e De Paul si sono lasciati? "Com'è brutta quella sensazione quando ti si spezza il cuore - ha detto Tini in una tappa del suo ultimo tour in Sud America - Ma è più brutto quando te lo rompono e tu, essendo in quella relazione, sapevi già che sarebbe finita così ma non potevi uscire da lì". Poi ha aggiunto: "Una volta che ne esci fuori, lo vedi nel tempo, lo superi, ne parli con i tuoi amici e con le persone che ti vogliono bene. Puoi vederlo con un'altra prospettiva e un'altra sicurezza. Penso che la cosa più bella, nonostante sia orribile provare quella sensazione, è la possibilità di tornare ad amare e uscirne più forti". Un chiaro riferimento a De Paul?

Il nuovo piercing di Tini sul capezzolo In attesa di conferme o smentite, Tini Stoessel si è regalata un nuovo piercing. Su Instagram sono diventate virale le foto pubblicate dalla madre dell'artista in cui si vede l'ex stellina Disney che indossa una maglia bianca trasparante, senza reggiseno. Impossibile non notare il piercing a forma di croce sul capezzolo, che ha subito conquistato i follower della musicista.

