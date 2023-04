"Maria De Filippi dice no ad Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria"

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island, in partenza su Canale 5 la prossima estate dopo lo stop di un anno fa. A farlo sapere il settimanale Chi: "Maria De Filippi sarà fedele al format consueto e non inserirà coppie celebri in questa nuova edizione del reality". Il pubblico del web, con una certa insistenza, sognava di vedere impegnati tra falò e tentatori i Donnalisi ma così non sarà. Niente da fare neppure per l'altra coppia nata al Gf Vip, ovvero quella formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.