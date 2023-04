"Eros Ramazzotti, quarto figlio in arrivo: la fidanzata Dalila è incinta"

Eros Ramazzotti padre per la quarta volta? A lanciare il clamoroso scoop il settimanale Diva e Donna, che pubblica alcune foto del cantante in compagnia della nuova fidanzata Dalila Gelsomino . Nelle immagini i due passeggiano romanticamente per le strade di Madrid e la ragazza, molto più giovane dell'artista, sfoggia forme sospette. Secondo la rivista la coppia nasconderebbe un dolce segreto e una prova più che evidente sarebbe la recente dedica romantica del musicista, da sempre molto riservato sulla sua vita privata. Al momento nessuna conferma o smentita è arrivata da parte dei diretti interessati.

Chi è Dalila Gelsomino, la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti

Dalila Gelsomino ha 34 anni (25 meno di Eros), è nata e cresciuta a Milano ed è laureata all'Università Cattolica in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo. Dopo aver lavorato per un periodo come modella ha iniziato a darsi da fare dietro le quinte dello showbiz, come pierre e organizzatrice di eventi. Piccola curiosità: al liceo era compagna di banco di Matilde Gioli, attrice nota ai più per la serie tv Doc-Nelle tue mani. Dalila vive dal 2016 in Messico, a Playa del Carmen, dove è impiegata nel settore immobiliare e dell'ospitalità. Pare che qui sia avvenuto il primo incontro con Ramazzotti: la relazione tra i due va avanti dallo scorso dicembre.