Maddalena Corvaglia: "Lite con Elisabetta Canalis? Inutile accanirsi"

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis non sono più amiche. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, l'ex Velina bionda di Striscia la notizia è tornata a parlare della fine di questo legame così importante: "Non abbiamo mai litigato. Le amicizie, come gli amori, a volte hanno semplicemente un inizio e una fine. Inutile accanirsi nel voler prolungare un affetto. Meglio voltare pagina e conservare il bello e il bene, e ce ne è stato tanto, che ci siamo volute. Ed io le vorrò per sempre bene".