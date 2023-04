Tommaso Stanzani e la confessione sul grande amore per Zorzi

Tommaso Stanzani prova ancora amore per Tommaso Zorzi. È stato l'ex ballerino di Amici a confessarlo a Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo in onda in seconda serata, ogni sabato, su Rai Uno. "Tra di noi non c'è mai stato un distacco netto, della serie 'non ti parlo più' - ha spiegato Stanzani che, in virtù di questo, non è mancato alla recente festa di compleanno di Zorzi - Io penso che l'amicizia, quando finisce una relazione, può rimanere. In un certo senso io lo amo ancora, certo è cambiato il rapporto ma lui è e rimarrà una persona importante. Non voglio perderlo".