"Gossip all'Isola dei Famosi: ex Suor Cristina fidanzata con un ex frate"

L'ex Suor Cristina Scuccia al centro del gossip all'Isola dei Famosi 2023 . Dopo aver detto addio a tonaca e velo, la siciliana è partita per l'Honduras, per prendere parte al reality show di Ilary Blasi . Si è dichiarata single e pronta a vivere nuove avventure ma secondo i pettegolezzi la realtà dei fatti sarebbe un'altra...A farlo sapere Deianira Marzano, che su Instagram ha condiviso una testimonianza importante: “Ti assicuro, io sono del suo stesso paese, la conosco benissimo. Abbiamo amici in comune e lei ha un amore e non capisco perché vuole tenerlo nascosto. Che c’è di male, non c’è nulla da vergognarsi. Infatti inizialmente pensavamo avesse lasciato i voti per questo motivo”. E non sarebbe finita qui...

"Isola dei Famosi: il gossip sulla vita privata di Cristina Scuccia"

Anche Amedeo Venza, altro esperto di cronaca rosa, ha fornito sui social network qualche dettaglio in più sulla vita privata della naufraga dell'Isola dei Famosi, sostenendo che nel cuore di Cristina Scuccia ci sarebbe un ex frate: “Ma in realtà io so che Suor Cristina ha lasciato una relazione in sospeso fuori… e pare sia un uomo che come lei ha svestito i panni di frate francescano!“.

La storia dell'ex Suor Cristina Scuccia

Nata e cresciuta nella provincia di Ragusa, Cristina Scuccia è entrata a far parte dell’ordine delle Suore Orsoline nel 2009. Da sempre grande appassionata di musica, nel 2014 ha deciso di partecipare alla versione italiana di The Voice. Con la vittoria del talent show è diventata nota in tutto il mondo: ha preso parte a musical, ad alcuni programmi stranieri, ed è stata concorrente a Ballando con le Stelle. Dopo la pandemia ha abbandonato il mondo ecclesiastico, è andata a vivere in Spagna e ha iniziato a lavorare come cameriera.