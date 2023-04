"È amore tra Carolina Stramare e Antonino Spinalbese"

Nuova coppia nello showbiz italiano: sarebbe scoppiato l'amore tra Carolina Stramare e Antonino Spinalbese. Lei è l'ex Miss Italia che fino allo scorso anno era legata a Dusan Vlahovic; lui è l'hair stylist dal quale due anni fa Belen Rodriguez ha avuto la figlia Luna Marì. Entrambi sono protagonisti in questi mesi in tv: Carolina è tra le concorrenti della nuova edizione di Pechino Express, Antonino è stato fino a poco tempo fa un inquilino della Casa del Grande Fratello Vip. I due, stando a quanto spifferano i siti di gossip, si frequenterebbero ormai da qualche settimana ma per il momento avrebbero deciso di vivere in gran segreto la loro liaison.