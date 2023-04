Fernando Alonso e Taylor Swift insieme: scoppia il gossip

Fernando Alonso e Taylor Swift: è nata una nuova coppia? A lanciare il gossip alcuni siti spagnoli: pare che i due abbiano iniziato a frequentarsi da qualche settimana anche se al momento non ci sono foto o video di questa nuova liaison. Su TikTok il pilota di Formula 1 ha però postato un esilarante video in cui sembra fare riferimento proprio alla popstar: nel filmato guarda il suo smartphone e poi fa l’occhiolino alla telecamera, accompagnato dalle note di una versione velocizzata di “Karma” di Taylor Swift. Nella didascalia ha scritto: “Race week era”, facendo riferimento all’Eras Tour in cui è attualmente impegnata la cantautrice.