Georgina rompe il silenzio, la verità sulla crisi con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo stanno ancora insieme. Da giorni non si fa che parlare di una crisi tra i due ma l'influencer 29enne ha smentito tutto sui social network. In una delle sue storie su Instagram, Georgina ha citato Si yo muero, noto brano di Romeo Santos, nel punto in cui dice: "L'invidioso inventa la voce, il pettegolo la diffonde, l'idiota ci crede". Un chiaro riferimento agli ultimi pettegolezzi sulla sua vita privata, una smentita più che mai evidente. Tra l'altro CR7 e la sua compagna sono appena rientrati da una vacanza insieme ai cinque figli : Cristiano Junior e i gemelli Eva e Mateo, che il giocatore ha avuto da madre surrogata, Alana e Bella, avute invece dalla Rodriguez. Insieme da sette anni, i due si sono conosciuti a una festa.

I motivi della presunta crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

"Cristiano non è felice. Georgina passa la giornata chiusa in un centro commerciale a Riyadh e questo è uno dei motivi per cui il calciatore inizia a trovare questa storia poco divertente. Non fa altro che spendere, spendere e spendere. E, cosa peggiore di tutte, pensa di essere all’altezza degli standard di Ronaldo. E questo a lui non piace", aveva spifferato di recente una fonte al programma tv Noite das Estrelas. A detta di qualcun altro, invece, la Rodriguez si sarebbe montata la testa a causa della popolarità e del successo di Soy Georgina, la docu-serie Netflix che racconta la sua vita.