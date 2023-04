Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker col nipote: "Quando l'imperatore chiama..."

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di nuovo insieme per il nipote Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti. Il tenero scatto vede il neonato in braccio al cantante mentre la conduttrice è intenta a dargli un bacio sulla fronte. "Quando Cesare “l’imperatore” chiama, i nonni corrono!!!", ha scritto la showgirl svizzera, aggiungendo una emoticon sorridente. La foto ha subito fatto il pieno di like e commenti entusiastici: è la prima che ritrae l'ex coppia, da sempre molto amata, nelle vesti di nonni.