Kevin Costner divorzia dalla moglie dopo 19 anni di matrimonio

Kevin Costner torna single: l'attore ha annunciato la fine del suo lungo matrimonio con Christine Baumgartner. "È con grande tristezza che, a causa di circostanze al di fuori del suo controllo, il signor Costner ha dovuto partecipare allo scioglimento del matrimonio. Chiediamo che la sua privacy, quella di Christine e dei loro figli sia rispettata, mentre affrontano questo momento difficile", è il testo del comunicato diffuso dal divo di Hollywood che si legge su TMZ. Ignoti, per ora, i motivi della rottura.

È finito il matrimonio di Kevin Costner

Costner e la modella e designer di borse hanno iniziato a frequentarsi nel 1998 e si sono poi sposati nel ranch di lui in Colorado nel 2004. Hanno due figli maschi, di 14 e 15 anni, e una figlia femmina di 12 anni. Per Kevin si tratta del secondo divorzio: per 16 anni è stato sposato con Cindy Silva, dalla quale ha divorziato nel 1994 e da cui ha avuto tre figli: Annie, 39 anni, Lily, 36 e Joe, 35. L'attore è inoltre padre di Liam Costner, avuto da Bridget Rooney.