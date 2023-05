Gwyneth Paltrow svela come era il sesso con gli ex Brad Pitt e Ben Affleck

Ospite del podcast Call Her Daddy, Gwyneth Paltrow ha fatto delle bollenti rivelazioni sugli ex fidanzati Brad Pitt e Ben Affleck. "Chi era il migliore a letto? È davvero difficile dirlo, perché con Brad c’era una sorta di chimica perfetta, una connessione, in un certo senso l'amore della tua vita. Ben, invece, era tecnicamente eccellente", ha fatto sapere l'attrice e imprenditrice. Gwyneth e Brad sono stati fidanzati dal 1994 al 1997 mentre la liaison con Affleck è durata dal 1997 al 2000.