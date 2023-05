Alessandro Borghi è diventato papà: il nome scelto per il figlio ha un significato speciale

È nato il primo figlio di Alessandro Borghi. A dare l'annuncio è stato lo stesso attore in un'intervista rilasciata a Hollywood Reporter Roma. Il bambino si chiama Heima ed è nato circa un mese fa dalla relazione con Irene Forti, di professione psicologa. "È arrivata questa cosa nella nostra vita che ci fa dormire poco, a me ed Irene, ma ci ha costretto a porci molte domande - ha detto Borghi - quando l'ho visto per la prima volta è come se ci fossimo riconosciuti".