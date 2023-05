Cristina Scuccia, parla l'ex fidanzato: i dettagli della storia d'amore dell'ex suora

L'ex suor Cristina Scuccia ha vissuto una storia d'amore prima di scegliere di dedicarsi a Dio e successivamente abbandonare velo e tonaca in seguito al successo di The Voice. La diretta interessata ne ha parlato a L'Isola dei Famosi : "Ho avuto un ragazzo, ma quando dovevamo uscire insieme per me era un impegno perche? a lui preferivo fare altro. La mia passione piu? grande era cantare e io preferivo investire le mie ore libere nel canto invece che stare con lui, in sua compagnia". Il settimanale Di Più è riuscito a rintracciare quel ragazzo, che non ha usato tenere parole nei confronti dell'ex religiosa...

Cosa ha detto l'ex fidanzato di Cristina Scuccia

"Non la seguo piu? e non mi interessa: se Cristina ha parlato di me, non mi interessa...", ha dichiarato Lucio facendo trasparire un certo risentimento nei confronti della Scuccia. In realtà non è la prima volta che l'uomo fa delle dichiarazioni a riguardo. All'epoca della partecipazione dell'ex suor Cristina a The Voice, Lucio confidò sempre a Di Più: "Io e Cristina, quando ci siamo visti per la prima volta, avevamo al massimo otto anni. Entrambi proveniamo da famiglie molto cattoliche e nella parrocchia del nostro quartiere aiutavamo il parroco a messa. Il fatto di crescere insieme ci ha avvicinati da subito. Il nostro sentimento e? cresciuto con noi, un poco alla volta, e non c’e? stato bisogno di aggiungere parole a quello che sentivamo l’uno per l’altra. Il fatto che Cristina sia una persona con cui e? molto facile parlare, una confidente attenta, mi colpi?. Ancora oggi e? una donna che sa dare il consiglio giusto. E? questo che ci fece innamorare. Oltre a essere la mia fidanzata, era anche l’amica di cui mi potevo fidare".

La storia d'amore tra Cristina Scuccia e Lucio