Al Bano: "Perché è finita con Romina Power? Colpa delle canne"

Al Bano Carrisi è tornato a parlare della fine del suo lungo matrimonio con Romina Power . Nonostante non siano più marito e moglie da tempo la coppia resta molto amata in Italia e all'estero. Una vera e propria favola d'amore, nata negli anni Sessanta sul set del film Nel sole, che è però finita. Una storia bella e intensa dove non sono mancati grandi dolori come la scomparsa della primogenita Ylenia Carrisi , il cui corpo non è mai stato ritrovato. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi il leone di Cellino San Marco ha rivelato il vero motivo per cui è finito il suo rapporto con l'ex moglie.

Perché Al Bano e Romina si sono lasciati: cosa ha detto il cantante

Per anni si è parlato di un presunto tradimento da parte della Power ma la verità sarebbe un'altra. “Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. - ha assicurato Al Bano - Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra; finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine”.

Al Bano e quella volta che ha fumato una canna

"In casa mia per provocare un disastro sono bastate le canne. - ha aggiunto Al Bano Carrisi - Una volta, per capire, me ne sono fumata una. Dovevo scrivere un numero e non ci riuscivo, lo mettevo in verticale. Odio tutte le sostanze che fanno male al vivere. Ti inventi una realtà che non esiste, ti allontani dalla vita vera. Purtroppo ci cadono in tanti, anche qualcuno dei miei figli. Io non ho mai preso nulla. Prima dei concerti un bicchiere di whisky. Su consiglio di Placido Domingo: 'Libera esofago e corde vocali', mi disse. Un toccasana".

Al Bano e Loredana Lecciso stanno insieme

Al Bano è legato a Loredana Lecciso, conosciuta venti anni fa. Un legame turbolento, almeno agli inizi, ma ora più forte che mai. "In lei ho trovato quell'energia e quella carica che mi fa sentire vivo. E non finirò mai di ringraziarla perché quando Romina se ne andò portò via anche i ragazzi e qui non c'era più nessuno. Loredana mi ha dato due figli meravigliosi, qui è tornata la vita, la casa si è riempita di bambini, i casino, come deve essere una casa", ha fatto sapere Carrisi.