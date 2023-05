Ezio Greggio svela il vero motivo per cui è finita con Romina Pierdomenico

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico non stanno più insieme. Dopo cinque anni di relazione, con tanto di convivenza a Montecarlo, il conduttore di Striscia la notizia e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno deciso di dirsi addio. Una rottura arrivata come un fulmine a ciel sereno visto che la coppia solo qualche mese fa era apparsa più unita e complice che mai a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin.

Perché Ezio Greggio e Romina Pierdomenico si sono lasciati

"Non è successo nulla, nessun problema ma ognuno ha prospettive diverse per il proprio futuro. Finita la storia, ma siamo in ottimi rapporti, grande amicizia, come hai visto è venuta anche al mio festival. Rapporto aperto e sereno", ha precisato Ezio Greggio a Novella 2000 dopo che la notizia ha fatto il giro del web. Una separazione avvenuta in maniera serena e pacifica, come del resto già spiegato dal 69enne in un post su Instagram: "La storia è diventata una grande amicizia, sono stati 5 anni indimenticabili. W Romina".

Romina Pierdomenico, chi è l'ex fidanzata di Ezio Greggio

Classe 1993, Romina Pierdomenico è una modella, ballerina, soubrette e speaker radiofonica. Ha esordito in tv prima come tentatrice a Temptation Island e poi come corteggiatrice a Uomini e Donne. Ha fatto parte del corpo di ballo di Colorado ed è stata valletta di Ezio Greggio a La sai l’ultima?. Dal 2022 conduce un programma radiofonico su Radio 105.