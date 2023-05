Al Bano: "Il sesso con Loredana Lecciso? È come il cibo"

A oltre venti anni dal primo incontro c'è ancora passione - e tanta - tra Al Bano e Loredana Lecciso . A farlo sapere lo stesso Carrisi in una intervista rilasciata a Vanity Fair. Il cantante di Cellino San Marco ha lasciato intendere, con una sola frase, che la vita intima con la soubrette e giornalista pugliese, madre dei suoi figli più piccoli, procede a gonfie vele. "Il sesso è come il cibo: quando ne hai bisogno, devi nutrirti", ha dichiarato l'artista, che di recente ha compiuto 80 anni (la Lecciso è più giovane di 30 anni).

Al Bano e Loredana Lecciso stanno ancora insieme

Tra gossip, malelingue e incomprensioni, procede a gonfie vele il rapporto tra Al Bano e Loredana Lecciso. La coppia è unita dai primi anni Duemila e ha due figli: Jasmine, 22 anni, e Albano Junior detto Bido, 21. Carrisi ha pubblicamente ringraziato la compagna, che ha cambiato la sua vita dopo il divorzio da Romina Power: "In lei ho trovato quell'energia e quella carica che mi fa sentire vivo. E non finirò mai di ringraziarla perché quando Romina se ne andò portò via anche i ragazzi e qui non c'era più nessuno. Loredana mi ha dato due figli meravigliosi, qui è tornata la vita, la casa si è riempita di bambini, i casino, come deve essere una casa".