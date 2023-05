Cecchi Paone: "Così io e Simone abbiamo fatto sesso all'Isola dei Famosi"

Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini hanno fatto sesso a L'Isola dei Famosi. A rivelarlo il conduttore in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv. Il 61enne è molto felice accanto al 24enne e la passione tra i due è alle stelle. "Nelle due precedenti edizioni dell'Isola a cui ho partecipato, a me e ai miei compagni d'avventura non è successo niente di simile. Le privazioni e le scomodità fanno sì che il sesso sia l'ultimo dei pensieri. Con Simone però...", ha premesso l'ex naufrago, che in passato ha partecipato al programma più di una volta.