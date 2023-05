Aurora Ramazzotti: "La felicità va scorreggiata", botta e risposta con i fan

Aurora Ramazzotti continua a condividere su Instagram stories divertenti. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha postato la foto di una tazza con la scritta "la felicità va sorseggiata". Tanti fan hanno replicato così: "Ho letto scorreggiata". E la neo mamma non è riuscita a trattenersi...

Aurora Ramazzotti: "La felicità va scorreggiata"

La giovane conduttrice ha così approfittato per fare dell'ironia: "La felicità va scorreggiata. Sia mai che la tieni dentro". Per Aurora Ramazzotti è un momento davvero magico dopo la nascita del figlio Cesare, avuto dal compagno Goffredo Cerza al quale è legata da ben sei anni. La coppia non è ancora convolata a nozze.