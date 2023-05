Al Bano: "Ti ho aspettata per 16 anni". E Romina tira una frecciata alla Lecciso

Al Bano e Romina Power di nuovo insieme a '4 volte 20', lo show musicale per gli 80 anni di Carrisi che si è tenuto all'Arena di Verona. Nel corso della serata l'ex coppia ha cantato alcune delle sue canzoni più note e non sono mancati riferimenti alla lunga storia d'amore che ha fatto sognare l'Italia intera. Dopo aver ricordato il primo incontro con l'americana sul set del film 'Nel sole', il leone di Cellino San Marco ha chiesto all'ex moglie: "Mi spieghi perché te ne sei andata?". "Fatti due domande e datti due risposte", ha replicato piccata la figlia di Tyrone Power . Poi non è mancata una frecciatina a Loredana Lecciso , compagna da venti anni di Al Bano...

Al Bano, Romina e la frecciata a Loredana Lecciso

"La domanda la faccio a te, te ne sei andata in America per 16 anni. Ti ho aspettato, pensando forse cambierà, forse no", ha ammesso sul palco Al Bano, che da Romina Power ha avuto quattro figli. "Mi sembra che tanto solo non eri, ad aspettare", ha fatto notare la Power, riferendosi così a Loredana Lecciso, con la quale non è mai riuscita ad instaurare un rapporto. Dalla soubrette pugliese, Carrisi ha avuto altri due eredi. Al Bano ha provato a chiudere la conversazione con ironia: "Tu hai una faccia che diventi la Callas senza cantare, non capisci i miei complimenti. Tu hai la forza, hai una musicalità…Abbiamo vissuto una storia molto interessante. Abbiamo cantato cose interessanti, perché crediamo nei valori".