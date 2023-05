Cristina Scuccia fidanzata, la mamma lo scopre in diretta e reagisce così

Cristina Scuccia è innamorata. Nel corso della sesta puntata de L'Isola dei Famosi 2023 l'ex suora ha rivelato di avere una persona speciale a Madrid, dove si è trasferita dopo aver lasciato il convento. Una confessione inaspettata per la famiglia della 34enne, che era all'oscuro di tutto. In diretta la naufraga ha pertanto chiesto scusa alla madre , da sempre la sua confidente, che ha appreso della novità direttamente dalla tv. E così la sua reazione non si è fatta attendere...

Cristina Scuccia fidanzata: la reazione della madre

"Come dice Papa Francesco “Una mamma sa custodire, collegare nel cuore e vivificare”. L’amore per una figlia è un grande dono e la felicità di Cristina è la mia. Qui la seguiamo tutti, i nipotini non vedono l’ora di rivederla, soprattutto nonna Lucia! Spero queste mie righe possano arrivarle. Aspetto il suo ritorno per abbracciarla e parlare da sole di tutto ciò che desidera, io sarò sempre con lei", ha fatto sapere la signora Raffaella in una dichiarazione condivisa sugli account social di Cristina Scuccia.

Di chi è innamorata l'ex suor Cristina Scuccia

Al momento non è chiaro se la persona speciale dell'ex suor Cristina Scuccia sia una donna o un uomo. La concorrente de L'Isola dei Famosi ha precisato che si tratta di una persona conosciuta molto tempo dopo il suo addio al mondo ecclesiastico. Prima di entrare in convento, durante l'età adolescenziale, la siciliana è stata legata ad un ragazzo di nome Lucio.