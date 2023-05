Alena Seredova sposa Nasi: "Buffon e D'Amico? Io non sono una che..."

Manca poco al matrimonio di Alena Seredova : a giugno, in Sicilia, l'ex moglie di Gigi Buffon convolerà a nozze con Alessandro Nasi, cugino di John e Lapo Elkann. La coppia ha già una figlia, Vivienne Charlotte, nata nel 2020. "Pensavo di stare bene da sola, ma poi è arrivato il mio amore. E ha avuto resistenza e pazienza. Ci sposiamo il 17 giugno a Noto, un posto dove né io né Alessandro siamo mai stati. Vogliamo che per entrambi sia una sorpresa, un ricordo unico", ha detto la Seredova in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi. Testimone della sposa Lavinia Borromeo, cento gli invitati e festa all'aperto. "Il tutto è stato organizzato dalla mia amica e wedding planner Alessandra Grillo, che proprio a Noto allestì il matrimonio di Chiara Ferragni", ha aggiunto la Seredova, che si sposa per la seconda volta dopo il chiacchierato divorzio dall'ex portiere della Juve.

Alena Seredova e le ultime parole su Buffon e Ilaria D'Amico

"Non ho mai visto nel mio nuovo rapporto, e anche nell’avere un altro figlio una gara con cio? che accade dall’altra parte", ha affermato Alena Seredova. E poi ancora: “Una delle cose di cui vado piu? orgogliosa e? che non sono mai caduta nella trappola di parlare, o sparlare, del mio ex marito. La cosa piu? facile e naturale sarebbe stata sputare fuoco...Altrimenti oggi i miei ragazzi avrebbero potuto leggere cose brutte dette dalla mamma sul loro papà e sono convinta che tutto ciò non andrebbe mai fatto, anche se la ferita è profonda". Passano gli anni ma Alena, nonostante il rapporto pacifico ritrovato con l'ex marito, resta contraria al termine famiglia allargata: "Non comprendo il termine. Siamo due famiglie, ognuno si e? creato la propria e c’e? soddisfazione per entrambi. Io non sono certo una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica".