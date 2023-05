Seno rifatto? La risposta di Sabrina Salerno non lascia dubbi

Sabrina Salerno ha il seno rifatto? La perizia smentisce

Sabrina Salerno non ha il seno rifatto, come si evince dalla perizia diffusa dall'artista. Nel documento si legge: "Seno morbido, senza masse palpabili. Non linfoadenopatie ascellari. Non cicatrici chirurgiche. La storia clinica, gli esami pregressi e l'obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari (protesi)".