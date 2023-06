Cristina Scuccia lesbica e fidanzata con una donna? Un dettaglio svela tutto

A L'Isola dei Famosi 2023 Cristina Scuccia è tornata a parlare del suo amore segreto. L'ex suora ha ammesso di amare una persona che vive in Spagna, a Madrid, dove si è trasferita dopo l'addio alla Chiesa. La 34enne non ha mai precisato se si tratta di una donna o di un uomo ma le ultime dichiarazioni fatte in Honduras sembrano confermare i gossip sul conto della naufraga. Più di qualcuno ha infatti assicurato che Cristina è lesbica, fidanzata con una donna spagnola , e che molto probabilmente farà coming out nel reality show di Ilary Blasi.

Cristina Scuccia lesbica? Cosa ha detto a L'Isola dei Famosi

“Avevo paura di aver preso una decisione che lei non accettava. - ha detto Cristina Scuccia a L'Isola dei Famosi parlando di nuovo della sua vita sentimentale - Una decisione che avevo preso per la mia felicità e per il mio percorso di vita anche. Lei mi ha confermato invece che è con me. Questa sorpresa per me è stata molto importante. E poi non solo la cosa del mio amore. In generale è come se non mi sentissi all’altezza di ciò che mi è stato dato dai miei, così tanto affetto”. Perché una madre non dovrebbe accettare che una figlia si innamori?

Il messaggio della madre dell'ex suor Cristina Scuccia

Nella settima puntata de L'Isola dei Famosi Cristina ha ricevuto un messaggio da parte della madre, che ha appreso dei sentimenti della figlia in diretta tv. "La felicità di una figlia viene prima di tutto e se tu sei felice lo sono anche io. Dall’Italia ti seguiamo con grande affetto, poi ci sono i tuoi nipoti che tifano per te e non vedono l’ora di riabbracciarti. Quando sarai qui parleremo di tutto quello che vorrai da sole e sappi che sarò al tuo fianco in ogni circostanza. Ti mando un grande bacio", ha fatto sapere la donna.