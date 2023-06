Timperi e Ippoliti, incontro privato: cosa succede ora a Unomattina

Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti si sono rivisti dopo la lite in diretta tv a Unomattina in Famiglia . Stando a quanto spiffera TvBlog, il conduttore e il giornalista avrebbero avuto un chiarimento privato che ha riportato la serenità dietro le quinte. La presenza di entrambi sembra confermata nelle prossime puntate del programma. L'indiscrezione non è stata però ancora confermata dai diretti interessati.

Le ultime parole di Gianni Ippoliti su Tiberio Timperi

“Io non so perché ci sia stata questa reazione, i momenti della mia rassegna fanno picchi di ascolti, faccio tutto da solo, non ho il gobbo, creo da solo la mia scaletta. Vorrei solo continuare a farla al meglio, ma per farlo devo avere vicino qualcuno che mi supporta”, ha dichiarato di recente Gianni Ippoliti mentre Tiberio Timperi ha preferito non proferire parola sulla questione.