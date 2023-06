Candela Lecce si scaglia contro Mauro Icardi: le accuse sui social

Il post di Candela su Icardi

"Hai preso gran parte di me, mi hai fatto fidare e crederti. E ho perso. Sei stato un codardo, come dicevano tutti. Ma eccoci qui. La ruota della roulette ha girato", ha dichiarato la modella, riferendosi ad Icardi. "Mi lascio tutto alle spalle e ho iniziato una nuova vita a Buenos Aires. Non me ne pento assolutamente perchè tutto quello che ho detto e fatto è stato fatto con il cuore". Il calciatore ha sempre smentito la relazione e, secondo quanto ha riferito Kenny Palacios, amico di Wanda Nara, intende "iniziare un'azione legale contro di lei. E' una bugiarda".