Chiara Nasti non lancia il bouquet: il gesto per Angela, Gollini avvisato

Scelta particolare di Chiara Nasti durante il suo matrimonio con Mattia Zaccagni . L'influencer napoletana, che in passato ha partecipato pure a L'Isola dei Famosi, è convolata a nozze con il giocatore della Lazio martedì 20 giugno. La coppia, legata dall'estate 2021, ha già un figlio, il piccolo Thiago. Testimone della sposa Angela Nasti, l'ex tronista di Uomini e Donne che oggi ha una relazione con il portiere del Napoli Pierluigi Gollini (in passato ha invece amato il difensore del Bologna Kevin Bonifazi ).

Perché Chiara Nasti non ha lanciato il bouquet al suo matrimonio

Come ogni matrimonio che si rispetti anche per Chiara Nasti è arrivato il momento del lancio del bouquet durante i festeggiamenti organizzati a Villa Miani. La 25enne ha prima fatto finta di lanciarlo per poi fare dietrofront e avvicinarsi alla sorella, alla quale ha consegnato direttamente il mazzo di fiori. Un gesto che ha sorpreso tutti, a partire dalla stessa Angela, che è apparsa incredula ed emozionata. Un gesto, quello di Chiara, sicuramente di buon auspicio nei confronti della sua testimone di nozze, che sta vivendo una nuova storia d'amore. Gollini è avvisato...

Angela Nasti è fidanzata con il portiere del Napoli Gollini

Da qualche mese Angela Nasti frequenta Pierluigi Gollini. Una liaison che ha trovato conferma durante il matrimonio di Zaccagni e Chiara dove il portiere del Napoli figurava tra i duecento invitati. Una storia, a quanto pare, già molto importante. Qualche anno fa Gollini ha frequentato Giulia Provvedi, performer de Le Donatella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.