Valerio Scanu sposa Lugi: la data di nozze è speciale

Tutto pronto per il matrimonio di Valerio Scanu . In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera il cantante ha annunciato che convolerà a nozze con il fidanzato Luigi Calcara , conosciuto tre anni fa grazie ad Instagram. "Ci sposeremo a Roma il 7 settembre : è il giorno del compleanno di mio padre Tonino, mancato l’antivigilia di Natale del 2020 per il Covid . Aveva 62 anni, faceva il muratore", ha spiegato l'ex allievo di Amici.

Valerio Scanu e il futuro marito: dove e quando si sono conosciuti

"Ci siamo conosciuti a luglio del 2020, dopo che aveva commentato una mia foto su Instagram. Il giorno stesso ci siamo incontrati e da lì è cominciata la relazione. Dopo la proposta, Luigi pensava che ci saremmo sposati nel 2024, con calma, non aveva capito che intendevo farlo subito!", ha confessato Valerio Scanu a proposito del futuro marito Luigi, che ha 32 anni, è siciliano e fa il professore all’Università La Sapienza, insegnando Ingegneria elettrica.

Valerio Scanu e il matrimonio: tutti i dettagli della cerimonia

"Le partecipazioni le abbiamo fatte noi, personalizzate per ogni invitato: Luigi le ha progettate, poi le abbiamo stampate e chiuse con la ceralacca. Gli invitati saranno 220", ha rivelato Valerio Scanu, che ha anticipato che la cerimonia sarà officiata da un'amica. Testimoni di nozze i fratelli: Fabio per Luigi, Alessandro per l'artista. "Abiti nuziali? Sarò vestito diversamente sobrio", ha anticipato Valerio, che non esclude in futuro di avere dei figli.