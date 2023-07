Temptation Island 2023: quanto guadagnano coppie, tentatori e Filippo Bisciglia

Quanto guadagnano le coppie di Temptation Island 2023

Stando a quanto riporta il portale di Roberto D'Agostino, le coppie di Temptation Island 2023 percepirebbero tra i 1800 e i 2600 euro a testa, incluso il soggiorno in un resort di lusso come quello di Is Morus Relais in Sardegna. I fattori che intervengono per quantificare una retribuzione sarebbero diversi e dipenderebbe tutto dalla quantità di sponsor che lavora alla trasmissione. Inoltre ci sarebbero da tenere in conto anche gli accordi individuali che ogni coppia potrebbe prendere con la produzione.

Quanto guadagna Filippo Bisciglia a Temptation Island 2023

A partire da questa edizione di Temptation Island Filippo Bisciglia intascherebbe all’incirca 50mila euro. Il conduttore è molto felice di essere tornato al timone dello show dopo un anno di pausa. "Aspettavo questo momento, ma non solo io. Anche tutte le persone che lo scorso anno incontravo per strada, al supermercato, dal dottore, ovunque, mi dimostravano un affetto meraviglioso. Mi sento davvero fortunato a condurre uno dei programmi più visti della prima serata di Canale 5", ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Temptation Island 2023: quanto guadagnano tentatori e tentatrici

A Temptation Island sarebbe previsto un compenso anche per i tentatori e tentatrici, che hanno il compito di sedurre i fidanzati. Secondo quanto scrive Novella 2000 il compenso andrebbe dai 1800 ai 2600 euro (più vitto e alloggio nel resort sardo) per tre settimane.