Madonna sta ancora male: il gesto che ha messo in pericolo la sua vita

Madonna ha messo a rischio la sua vita finendo così in terapia intensiva, parola di People. Il magazine americano ha consultato alcune fonti vicine alla cantante che hanno assicurato: “Ha ignorato alcuni sintomi della malattia per un bel po' perché pensava che sarebbero andati via. Ma non voleva sottrarre tempo alle prove". La regina del pop è stata colpita da una grave infezione batterica . "Ha iniziato a fare gli straordinari, ignorando i segnali del suo corpo. Si è spinta oltre il limite, dimenticando di non avere più 25 anni", ha aggiunto l'insider. A quanto pare Lady Ciccone "ha spinto i suoi ballerini a fare prove su prove, per garantire uno spettacolo senza precedenti".

Come sta oggi Madonna dopo il ricovero in terapia intensiva

Dopo il ricovero in terapia intensiva per una grave infezione batterica Madonna sta ancora male. Stando a quanto riporta Tmz, la 64enne è costretta a letto nella sua casa di New York e le persone del suo entourage pensano che non sia in grado di dare il via al suo tour mondiale che avrebbe dovuto iniziare il 15 luglio da Vancouver. Secondo le fonti consultate dal portale Madonna continua a vomitare in maniera incontrollabile da quando è stata dimessa dall'ospedale e l'infezione sta devastando il suo corpo. La popstar non riesce neppure ad alzarsi dal letto. In questi giorni complicati l'artista può contare sul supporto della figlia Lourdes.

Madonna costretta a rinviare il suo tour mondiale

Il Celebration Tour, che doveva iniziare a Vancouver in Canada il prossimo 15 luglio, è stato per il momento posticipato. Un addetto ai lavori ha però assicurato che Madonna non ha alcuna intenzione di cancellare la tournée perché "si stava divertendo molto durante le prove". Tra le varie tappe anche due in Italia, a Milano, il 23 e 25 novembre.