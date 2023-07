"Vi racconto la bollente notte con Zaniolo": Sofia Costantini svela tutto

ROMA - Diverse le voci di calciomercato che in questi giorni vedono protagonista Nicolò Zaniolo, rilanciatosi nella seconda parte di stagione con il Galatasaray e finito nel mirino di diversi club. Il calciatore della Nazionale, nel frattempo, si è rilassato in vacanza a Ibiza dove in un ristorante ha conosciuto una ragazza da cui non si è praticamente separato per tre giorni.

Sofia Costantini e l'incontro con Zaniolo A 'paparazzare' i due il settimanale 'Chi' che ha anche intervistato la ragazza in questione, Sofia Costantini: "Era l'una di notte - racconta -. Lui mi vede, mi viene a parlare, parte subito un bacio. Poi un altro. Ero stanca, non l'ho riconosciuto. Mi ha detto che giocava a calcio, era simpatico, carino, per me era finita lì. Ma dopo i baci ci siamo piaciuti e abbiamo trascorso la serata insieme. Quando mi ha detto che era Zaniolo, ero curiosa di conoscerlo perché su di lui ne avevo lette tante: che era superficiale, che era str***o. Secondo me lui è condizionato dagli amici che ha, con me è stato molto carino". E nemmeno l'alba, stando al racconto, avrebbe poi separato i due: "Alle sei del mattino siamo andati in hotel da me. Era giusto: siamo single".

Il racconto di Sofia: "Con Nicolò due notti insieme" Una sintonia, quella con l'ex Roma. che da quanto racconta Sofia non è svanita al risveglio: "Siamo andati nella villa che ha affittato con gli amici e poi in barca al Cala Bassa Beach Club. Li abbiamo pranzato, siamo stati al mare, siamo andati a cena con gli amici e siamo stati insieme anche quella sera". E il giorno dopo i saluti prima del ritorno a casa ("lui a Roma e io a Milano"), con la 26enne modella ("Vorrei fare il GfVip") che non si sbilancia: "Mai dire mai - dice Sofia -. Mi è sembrato un ragazzo interessante e rispettoso, ci sentiamo, ci scriviamo. Da qui a dire che nascerà una storia è presto, ci dobbiamo conoscere. Visto quello che dicono, cioé che ami cambiare ragazze, deve meritarsi la fiducia. Lui è uno che rimorchia, uno che piace. È sfacciato, ha la battuta pronta, non ha problemi a conoscere una ragazza". 'È un bomber?' gli domanda poi l'intervistatore: "Se la cava" è la risposta di Sofia che rivela di aver avuto in passato altri flirt con calciatori: "Uno era del Milan e uno dell'Inter. Uno era sposato, l'altro no. Uno era carino, laltro si capiva che voleva divertirsi".

© RIPRODUZIONE RISERVATA