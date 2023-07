Temptation Island, Manuel e Francesca: regolamento violato? Penali severissime

Guai in vista per Manuel e Francesca di Temptation Island 2023 . Secondo la segnalazione di una telespettatrice, riportata sui social network dall'esperta di gossip e tv Deianira Marzano, la coppia non avrebbe rispettato le regole previste dalla trasmissione di Canale 5 condotta da Filippo Bisciglia e prodotta da Maria De Filippi.

Manuel e Francesca hanno violato il regolamento di Temptation Island?

"Sono della provincia di Frosinone e conosco Manuel di Temptation Island; da appena finite le registrazioni lui esce solo per andare a lavorare e non può ricevere visite a casa (come prevede il regolamento del programma) - ha raccontato l'utente a Deianira con tanto di foto- Ti sto per mandare una storia di un ragazzo di Ceccano (non amico e seguace di Manuel) e si vede Francesca. Secondo te si può?".

Le penali severissime di Temptation Island 2023

Il riferimento è alle penali severissime previste da Temptation Island 2023. Sembra infatti che le coppie non possano rivedersi fino a quando lo show (che è registrato) va in onda. Il ricongiungimento ufficiale dovrebbe avvenire a Roma in occasione della puntata finale. Ma le segnalazioni sui social fanno pensare che Manuel e Francesca – forse – si sarebbero già visti.