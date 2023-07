"Vinicius Junior ha una nuova fidanzata: è la cantante Kenia Os"

Nuovo amore per Vinicius Junior. Il calciatore del Real Madrid avrebbe iniziato a frequentare da qualche settimana la cantante e influencer Kenia Os. I due, come riportano i media sudamericani, sarebbero stati pizzicati insieme in Brasile, dove l'attaccante è tornato per trascorrere qualche giorno di relax prima dell'inizio della prossima stagione calcistica. La nuova coppia sarebbe stata avvistata mano nella mano a Rio de Janeiro, durante una visita al celebre Cristo Redentore. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito.