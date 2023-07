"Sabrina Ferilli, brutta lite a Tu si que vales: cosa è successo"

Sabrina Ferilli on fire nella nuova edizione di Tu si que vales, in onda su Canale 5 in autunno. Stando ad un'anticipazione rilasciata da Superguida Tv, l'attrice sarebbe stata al centro di un'accesa discussione durante una delle registrazioni che si stanno tenendo in questi giorni agli Studi Elios di Roma. La giurata avrebbe litigato con una concorrente del programma che le chiedeva di imparare alcune posizioni del Kamasutra.