Elettra Lamborghini incinta? La sua replica sui social è furiosa

Elettra Lambroghini, duro sfogo sui social

In una serie di video, la cantante si è sfogata contro gli ultimi commenti: "Ma pensavo, ma guarda te queste bitches che vogliono sapere cosa faccio della mia patana. Ma saranno ca**i miei? La patana è mia e me la gestisco io". Poi ancora, in un altro video: "Oh mio Dio ragazzi, vi prego basta! Che ossessione! Io amo alla follia i bambini, credo si veda palesemente e se è per questo io mi sento già mamma, anche se non ne ho ancora uno. Chiamasi buon senso e responsabilità, i bambini non sono giocattoli e non approvo chi li mette al mondo alla ca**o di cane. Quando sarà il momento voglio poter avere tutto il tempo del mondo da potergli dedicare tempo che al momento non ho. Adoro il mio lavoro alla follia. Detto ciò però vi ricordo sempre che ci sono persone che non ne possono avere, o che ci provano da anni e questa domanda è dolorosa. Lo è anche per me ogni volta. Un figlio non fa di te una mamma. Conosco persone che hanno figli che sono molto meno materne di chi non ne ha nessuno. Io spero in un mondo migliore, perciò vorrò avere tutto il tempo per educare un figlio come si deve".