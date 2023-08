Aguero di nuovo single: in Argentina svelano il motivo della rottura con Sofia

Aguero conferma la separazione dalla compagna Sofia Calzetti, rispondendo ai suoi followers sui social. Ad un suo fan che gli chiedeva se era in procinto di sposarsi, l'ex attaccante di Manchester City e Barcellona ha risposto: "No, sono più solo che mai, quindi ora niente", confermando la fine della sua relazione.

Aguero, i motivi della rottura con la compagna

Secondo un portale argentino specializzato in gossip, alla base della rottura ci sarebbe l'incredibile gelosia dell'ex attaccante argentino nei confronti della compagna. Lui ha smesso di seguire lei sui social, mentre Sofia non ha preso la stessa decisione. "E' già successo in passato - scrivono in Argentina - poi dopo sono tornati di nuovo insieme".